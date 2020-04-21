24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В Украине запустили проект для людей, которые поддерживают ЛГБТ-сообщество

- Читати новину українською
Союзники в действии / Unsplash

В Украине создали проект "Союзники в действии" для тех, кто поддерживает идею, что все люди равны и должны иметь одинаковые права.

Об этом сообщает "Точка опоры".

Также на тему: В Швейцарии гомофобию признали преступлением

"Мы, гетеросексуальные люди, и представители ЛГБТ-сообщества хотим, на самом деле, одного и того же. Мы все хотим уважения, поддержки, мира, безопасности, любви, здоровья – это ценности, которые объединяют нас, людей, независимо от нашего цвета кожи или волос, национальности или сексуальной ориентации. И все мы нуждаемся в равных правах", – говорится в сообщении.


Проект предлагает поддержать ЛГБТ-сообщество / Unsplash

На ресурсе предлагают подписать Манифест союзника и тем самым выразить поддержку ЛГБТ-сообщества.

Также на сайте есть инструкция, как можно быть активным союзником ЛГБТ, тесты-викторины, словарь корректной терминологии и магазин с брендовыми сувенирами, которые пользователи могут получить за выполненные шаги.

Проект также предлагает получить бесплатный мультитест на ВИЧ, сифилис и гепатит В и С, а также онлайн-консультацию врача во время тестирования.

Мы уже ранее писали, почему гомофобия – зло

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: ЛГБТ Новости Здоровье Психология Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
20 апреля 06:41 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
18 апреля 12:01 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
17 апреля 07:10 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
16 апреля 10:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
16 апреля 07:40 Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: список
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей