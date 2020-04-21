В Украине запустили проект для людей, которые поддерживают ЛГБТ-сообщество

В Украине создали проект "Союзники в действии" для тех, кто поддерживает идею, что все люди равны и должны иметь одинаковые права.

Об этом сообщает "Точка опоры".

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"Мы, гетеросексуальные люди, и представители ЛГБТ-сообщества хотим, на самом деле, одного и того же. Мы все хотим уважения, поддержки, мира, безопасности, любви, здоровья – это ценности, которые объединяют нас, людей, независимо от нашего цвета кожи или волос, национальности или сексуальной ориентации. И все мы нуждаемся в равных правах", – говорится в сообщении.



Проект предлагает поддержать ЛГБТ-сообщество / Unsplash

На ресурсе предлагают подписать Манифест союзника и тем самым выразить поддержку ЛГБТ-сообщества.

Также на сайте есть инструкция, как можно быть активным союзником ЛГБТ, тесты-викторины, словарь корректной терминологии и магазин с брендовыми сувенирами, которые пользователи могут получить за выполненные шаги.

Проект также предлагает получить бесплатный мультитест на ВИЧ, сифилис и гепатит В и С, а также онлайн-консультацию врача во время тестирования.

Мы уже ранее писали, почему гомофобия – зло.

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