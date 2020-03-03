24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

В Украине заработает электронный больничный: что это означает

- Читати новину українською

В Украине с 1 апреля 2020 года правительство внедряет систему электронных больничных листов. Как будет работать система и как оформить электронный больничный.

Об изменениях оформления больничного сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Читайте также: Из-за коронавируса в Украине изменят правила вызова скорой помощи

Начиная со следующего месяца медики смогут утверждать больничные электронной подписью, поэтому исчезнет необходимость посещать поликлинику.

 
Алексей Гончарук
“С 1 апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн – больше не нужно выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику”.

Как будет работать электронный больничный

  • Каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ цифровой подписью в электронной системе.
  • Бумажные бланки со временем отойдут в прошлое.
  • Система автоматически отправляет информацию о больничном работника работодателю и в Фонд социального страхования.

Следовательно, информация через реестр в Пенсионном Фонде (ПФУ) будет автоматически передана в Фонд социального страхования (ФСС) – в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию – ведь является плательщиком единого социального взноса, а также будет передаваться работодателю, который через кабинет страхователя на Веб-портале ПФУ увидит, что его работник оформил временную нетрудоспособность.

Купить больничный теперь нельзя

Это значительно ускорит процедуру получения страховых выплат, а также уменьшит мошенничество, купить фейковый больничный за 200–300 гривен будет невозможно.

Идентификация врачей в веб-сервисе будет проводиться на основании переданных Минздравом в ПФУ сведений об учреждениях здравоохранения и физических лицах-предпринимателях, имеющих лицензию на осуществление медицинской практики.

Следовательно, информация в Минздраве будет накапливаться на основании данных Национальной службы здравоохранения о заключенных договорах с учреждениями здравоохранения.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

8 марта: какова настоящяя история этого праздника – версии о Кларе Цеткин, евреев и проституток
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Украины Техно Интернет Здоровье Лечение Больница Пенсионный фонд Медицинская реформа Медицина Алексей Гончарук
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук