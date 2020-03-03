В Украине заработает электронный больничный: что это означает

В Украине с 1 апреля 2020 года правительство внедряет систему электронных больничных листов. Как будет работать система и как оформить электронный больничный.

Об изменениях оформления больничного сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Начиная со следующего месяца медики смогут утверждать больничные электронной подписью, поэтому исчезнет необходимость посещать поликлинику.

Алексей Гончарук “С 1 апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн – больше не нужно выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику”.

Как будет работать электронный больничный

Каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ цифровой подписью в электронной системе.

Бумажные бланки со временем отойдут в прошлое.

Система автоматически отправляет информацию о больничном работника работодателю и в Фонд социального страхования.

Следовательно, информация через реестр в Пенсионном Фонде (ПФУ) будет автоматически передана в Фонд социального страхования (ФСС) – в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию – ведь является плательщиком единого социального взноса, а также будет передаваться работодателю, который через кабинет страхователя на Веб-портале ПФУ увидит, что его работник оформил временную нетрудоспособность.

Купить больничный теперь нельзя

Это значительно ускорит процедуру получения страховых выплат, а также уменьшит мошенничество, купить фейковый больничный за 200–300 гривен будет невозможно.

Идентификация врачей в веб-сервисе будет проводиться на основании переданных Минздравом в ПФУ сведений об учреждениях здравоохранения и физических лицах-предпринимателях, имеющих лицензию на осуществление медицинской практики.

Следовательно, информация в Минздраве будет накапливаться на основании данных Национальной службы здравоохранения о заключенных договорах с учреждениями здравоохранения.

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