В Украине заработает электронный больничный: что это означает
В Украине с 1 апреля 2020 года правительство внедряет систему электронных больничных листов. Как будет работать система и как оформить электронный больничный.
Об изменениях оформления больничного сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
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Начиная со следующего месяца медики смогут утверждать больничные электронной подписью, поэтому исчезнет необходимость посещать поликлинику.
Как будет работать электронный больничный
- Каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ цифровой подписью в электронной системе.
- Бумажные бланки со временем отойдут в прошлое.
- Система автоматически отправляет информацию о больничном работника работодателю и в Фонд социального страхования.
Следовательно, информация через реестр в Пенсионном Фонде (ПФУ) будет автоматически передана в Фонд социального страхования (ФСС) – в учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию – ведь является плательщиком единого социального взноса, а также будет передаваться работодателю, который через кабинет страхователя на Веб-портале ПФУ увидит, что его работник оформил временную нетрудоспособность.
Купить больничный теперь нельзя
Это значительно ускорит процедуру получения страховых выплат, а также уменьшит мошенничество, купить фейковый больничный за 200–300 гривен будет невозможно.
Идентификация врачей в веб-сервисе будет проводиться на основании переданных Минздравом в ПФУ сведений об учреждениях здравоохранения и физических лицах-предпринимателях, имеющих лицензию на осуществление медицинской практики.
Следовательно, информация в Минздраве будет накапливаться на основании данных Национальной службы здравоохранения о заключенных договорах с учреждениями здравоохранения.
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