В Украине заработал электронный рецепт: что изменилось

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Доступные лекарства
Доступные лекарства / pixabay.com

С 1 апреля правительственная программа "Доступные лекарства" меняется. Отныне она переходит под управление Национальной службы здоровья Украины и пациенты получают лекарства по электронным рецептам.

По этой программе могут получить лекарства люди, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа, бронхиальную астму.

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Что изменилось?

Никаких бумажек, которые могут плохо читаться

На мобильный пациента будет приходить СМС с номером рецепта и кодом подтверждения, который нужно будет назвать в аптеке, участвующей в программе. По этому номеру провизор находить рецепт – его врач будет выписывать в электронной системе.

Провизор предлагать лекарства в соответствии с рецептом. Их, как и раньше, можно будет забрать бесплатно или доплатить небольшую разницу.

Не нужно быть привязанным к аптеки в том же районе, где вам выписали рецепт

Сейчас таких аптек 5041. Новые аптеки продолжают присоединяться к участию в программе. Поэтому, если вы выбрали семейного врача, терапевта или педиатра не рядом с домом, а в соседнем селе или городе, теперь получить лекарство по рецепту вы можете в удобной для вас аптеке. Не обязательно получать лекарства в аптеке, находящейся рядом с вашим врачом.

Получить электронный рецепт на лекарства по программе теперь можно только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у вас подписана декларация

Не страшно, если своего врача еще не нашли. Декларацию можно подписать во время ближайшего визита к врачу и сразу же получить электронный рецепт на лекарства. Это можно сделать и в частном медучреждении, и у врача-ФЛП, если они заключили договор с НСЗУ.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Министерство здравоохранения Украины Здоровая жизнь Медицинская реформа Лекарства
Источник: Здоров'я 24
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