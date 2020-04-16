В Украине заработал сайт о лекарствах, которые применяют против COVID-19
Государственный экспертный центр Минздрава запустил информационный ресурс о действии лекарств, которые применяют для профилактики и лечения коронавируса.
О старте работы сайта сообщила пресс-служба Государственного экспертного центра.
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Ресурс covid19.dec.gov.ua
Сайт запустили для распространения достоверной и экспертной информации о медикаментах. Авторы отметили, что на сайте "нет рекомендаций относительно самостоятельного применения лекарственных средств". Все препараты (кроме антисептиков) рекомендуют применять лишь после консультации с семейным врачом.
На сайте есть 5 разделов: антисептики, жаропонижающие препараты, противовирусные средства, лекарства, влияющие на иммунный ответ, и лекарства, которые применяются для неинфекционных заболеваний при COVID-19.
Вот так выглядят разделы сайта / Скриншот covid19.dec.gov.ua
Собранная информация важна и для пациентов, и для врачей, отметили разработчики сайта и добавили, что что информацию на ресурсе будут дополнять и обновлять согласно с исследованиями.
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