В Украине заработал сайт о лекарствах, которые применяют против COVID-19

Государственный экспертный центр Минздрава запустил информационный ресурс о действии лекарств, которые применяют для профилактики и лечения коронавируса.

О старте работы сайта сообщила пресс-служба Государственного экспертного центра.

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Сайт запустили для распространения достоверной и экспертной информации о медикаментах. Авторы отметили, что на сайте "нет рекомендаций относительно самостоятельного применения лекарственных средств". Все препараты (кроме антисептиков) рекомендуют применять лишь после консультации с семейным врачом.

Татьяна Думенко – директор Государственного экспертного центра Минздрава “Наши эксперты оперативно собирают и анализируют данные, которые мы можем получить на сегодня: из реальной врачебной практики разных стран, научных статей, рекомендаций органов здравоохранения, промежуточных выводов исследований”.

На сайте есть 5 разделов: антисептики, жаропонижающие препараты, противовирусные средства, лекарства, влияющие на иммунный ответ, и лекарства, которые применяются для неинфекционных заболеваний при COVID-19.



Вот так выглядят разделы сайта / Скриншот covid19.dec.gov.ua

Собранная информация важна и для пациентов, и для врачей, отметили разработчики сайта и добавили, что что информацию на ресурсе будут дополнять и обновлять согласно с исследованиями.

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