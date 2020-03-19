В Украине значительно больше больных коронавирусом, – Голубовская

Врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что в Украине больных коронавирусом от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч.

Об этом Ольга Голубовская заявила в эфире одного из телеканалов.

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Голубовская добавила, что точную цифру знать невозможно, ведь в Украине экспресс тестов уже нет. Впрочем, их должны доставить в субботу.

Также она подчеркнула, что сравнивать коронавирус с гриппом не стоит. Дело в том, что влияние коронавируса на здоровье тех, кто переболел, еще не исследовано.

По ее словам, первые исследования по корректными данными врачи смогут увидеть примерно через год-полтора.

По состоянию на 19 марта, в Украине зафиксировали 21 случай заражения коронавирусом, 3 из которых летальные: в Радомышле, Ивано-Франковске и в Черновицкой области.



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