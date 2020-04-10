В украинских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус

Украинские аптеки могут официально продавать экспресс-тесты для выявления коронавируса. Теперь их можно будет приобрести так же, как и любые другие тесты и лекарственные средства.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко на брифинге.

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По его словам, наличие экспресс-тестов в аптеках зависит непосредственно от решения владельцев аптек.

В аптеках могут продаваться экспресс-тесты – это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой,

– сказал Ляшко.

Ляшко добавил, что частные лаборатории должны закупать тест-системы для проведения ПЦР-теста на коронавирус. Но они должны соответствовать требованиям биологической безопасности.

Отметим, что на сайте производителя цена на экспресс-тест украинского производства составляет 445 гривен. Зато в аптеках такой тест можно встретить с наценкой до 500 гривен.

Отметим, что правильно провести экспресс-тест на наличие антител к COVID-19 может только врач.

ПЦР-тест и экспресс-тест – в чем разница / Инфографика 24 канала

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