В украинских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус
Украинские аптеки могут официально продавать экспресс-тесты для выявления коронавируса. Теперь их можно будет приобрести так же, как и любые другие тесты и лекарственные средства.
Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко на брифинге.
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По его словам, наличие экспресс-тестов в аптеках зависит непосредственно от решения владельцев аптек.
В аптеках могут продаваться экспресс-тесты – это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой,
– сказал Ляшко.
Ляшко добавил, что частные лаборатории должны закупать тест-системы для проведения ПЦР-теста на коронавирус. Но они должны соответствовать требованиям биологической безопасности.
Отметим, что на сайте производителя цена на экспресс-тест украинского производства составляет 445 гривен. Зато в аптеках такой тест можно встретить с наценкой до 500 гривен.
Отметим, что правильно провести экспресс-тест на наличие антител к COVID-19 может только врач.
ПЦР-тест и экспресс-тест – в чем разница / Инфографика 24 канала
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