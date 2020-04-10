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В украинских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус

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Где купить экспресс-тест на коронавирус / Facebook

Украинские аптеки могут официально продавать экспресс-тесты для выявления коронавируса. Теперь их можно будет приобрести так же, как и любые другие тесты и лекарственные средства.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко на брифинге.

К теме Как выглядят украинские экспресс-тесты на коронавирус: фото

По его словам, наличие экспресс-тестов в аптеках зависит непосредственно от решения владельцев аптек.

В аптеках могут продаваться экспресс-тесты – это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой,
– сказал Ляшко.

Ляшко добавил, что частные лаборатории должны закупать тест-системы для проведения ПЦР-теста на коронавирус. Но они должны соответствовать требованиям биологической безопасности.

Отметим, что на сайте производителя цена на экспресс-тест украинского производства составляет 445 гривен. Зато в аптеках такой тест можно встретить с наценкой до 500 гривен.

Отметим, что правильно провести экспресс-тест на наличие антител к COVID-19 может только врач.

ПЦР-тест и экспресс-тест – в чем разница / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Виктор Ляшко
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