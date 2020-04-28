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В украинских тюрьмах обнаружили уже 6 больных коронавирусом

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В украинских тюрьмах обнаружили уже 6 больных коронавирусом

В Украине 6 случаев заболевания COVID-19 в тюрьмах. Заболели 4 работников Государственной уголовно-исполнительной службы и 2 заключенных.

Об этом сообщил Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний.

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По состоянию на 28 апреля из 6 случаев заражения 4 раза коронавирусную инфекцию обнаружили у работников ГКИС,
– говорится в сообщении Департамента.

Еще по одному случаю обнаружили среди лиц, взятых под стражу в Черновицком следственном изоляторе и Кропивницком следственном изоляторе. Следовательно, всего в украинских тюрьмах обнаружили 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, что Министерство юстиции Украины не исключает массового освобождения заключенных из-за распространения коронавируса. Впрочем, в ведомости заверили, что пока такой вариант прорабатывают только в теории.

Что известно о вспышках коронавируса в тюрьмах?

  • Из-за невозможности самоизоляции в тюрьмах и стремительного распространения коронавируса из-за контактов заключенных некоторые страны решили освободить заключенных.
  • Власти Ирана временно освободили около 85 тысяч заключенных, чтобы обуздать вспышку коронавируса в стране. Среди них есть и политические заключенные. 50% освобожденных – заключенные по делам, связанным с безопасностью.
  • Во Франции из-за вспышки коронавируса освободили более 6266 заключенных. В общем это примерно 10% от всех лиц, содержащихся в тюрьмах.
  • В Италии заключенные протестовали против ограничений, которые ввела власть для борьбы с коронавирусом и совершали бунты: 6 заключенных погибли.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Тюрьма Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение
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