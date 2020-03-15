В украинских туристов, которые оказались в Египте на карантине, нет коронавируса

Среди украинских туристов, которые оказались на карантине в двух отелях Египта, нет больных коронавирусом.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

К теме На борт допущены только здоровые люди, – Ляшко об эвакуации украинцев из Италии

По состоянию на сейчас, у наших туристов, находящихся на карантине, коронавирус не зафиксировано,

– сказал Кулеба.

Он добавил, что ситуация постоянно контролируется украинским консульством.

Напомним, что два отеля в Шарм-эль-Шейхе, в которых в целом отдыхало 730 украинцев, закрыли на карантин. Все потому, что в одном из отелей обнаружили двух отдыхающих, инфицированных коронавирусом.



Коронавирус в цифрах / 24 канал

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.