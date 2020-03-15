В украинских туристов, которые оказались в Египте на карантине, нет коронавируса
Среди украинских туристов, которые оказались на карантине в двух отелях Египта, нет больных коронавирусом.
Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По состоянию на сейчас, у наших туристов, находящихся на карантине, коронавирус не зафиксировано,
– сказал Кулеба.
Он добавил, что ситуация постоянно контролируется украинским консульством.
Напомним, что два отеля в Шарм-эль-Шейхе, в которых в целом отдыхало 730 украинцев, закрыли на карантин. Все потому, что в одном из отелей обнаружили двух отдыхающих, инфицированных коронавирусом.
Коронавирус в цифрах / 24 канал
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