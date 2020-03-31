В Украину прибыли еще 100 тысяч ПЦР-тестов для диагностики коронавируса
Из Китая в Украину доставили еще 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса.
Также Украина получила 40 тысяч очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба президента Украины.
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Оборудование пришлют в больницы и лаборатории всех регионов Украины. Средства защиты должны направить военным и работникам Государственной пограничной службы. Чтобы удовлетворить спрос населения, медицинские маски поступят и в аптеки.
Этим же самолетом в Украину ввезли экспресс-тесты и медицинские средства, которые предприниматели закупили за свой счет.
К слову, 30 марта первая партия из 100 тысячами ПЦР-тестов поступила к нам из Республики Корея. Тест-системы равномерно распределили между инфекционными лабораториями во все регионы Украины.
Диагностика коронавируса / Инфографика 24 канала
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