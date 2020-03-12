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В Украину вернулись 2 граждан с изолированного из-за коронавируса лайнера Grand Princess

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Двое украинцев с изолированного из-за коронавируса лайнера Grand Princess в ночь на 12 марта вернулись в Киев. Их уже поместили в обсервацию, хотя до этого эти люди прошли ряд медицинских проверок. У них отрицательный тест на коронавирус Covid-19.

Об этом во время брифинга сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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У меня есть приятная новость: сегодня ночью (ночь на 12 марта – 24 канал) в безопасности и здоровыми в Украину вернулись двое граждан, которые до этого находились на судне Grand Princess,
– рассказал он.

Отдельно Кулеба заметил: граждане, вернувшиеся с изолированного лайнера, прошли несколько раз контроль на состояние своего здоровья.

"Как дополнительная мера безопасности, – их поместили в обсервацию. Каждый гражданин находится под защитой МИД за рубежом. Сейчас вернувшимися украинцами занимается Министерство здравоохранения", – добавил Кулеба.

Брифинг главы МИД Дмитрия Кулебы о коронавирусе: видео

Что известно о ситуации на Grand Princess? Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого обнаружили 21 случай заражения коронавирусом, уже пришвартовался в порту города Окленд в штате Калифорния. С него уже начали схождение пассажиры. Всем им проводят необходимые обследования и отправляют на карантин. На судне находится много украинцев. Речь идет о 49 гражданах: 47 членах экипажа и 2 пассажирах. Двое украинцев уже вернулись на Родину.

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Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Украины Лечение Новости Здоровье Новости политики Дмитрий Кулеба – новости МИД Украины Водный транспорт Новости США
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