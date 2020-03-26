В Украину вскоре доставят 200 тысяч тестов для выявления Covid-2019: детали

Вскоре в Украину прибудут 200 тысяч тестов для выявления коронавируса. Прибудут они из Китая и Южной Кореи.

Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец в эфире ток-шоу "Право на власть".

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Мы уже действительно заплатили и в ближайшее время будут доставлены 100 тысяч тестов (для выявления коронавируса – 24 канал) из Китая. Они готовы и будут направлены в Украину. По украинскому контракту предусмотрена очень большая квота,

– рассказал парламентарий.

За это он выразил "большую благодарность офису Джека Ма", который продолжает помогать Украине получать такие сверхважные тесты для выявления инфекции.

Внимание! 50 тысяч тестов на коронавирус для Украины купил Джек Ма – самый богатый человек Китая. Их уже передали Украине. Также он помог закупить и вторую часть тестов.

"Украина заключила контракт с очень большим китайским институтом, который производит лабораторные тесты, которые сейчас очень нужны Украине. Мы заказали дополнительные тесты в Южной Корее, а это – тоже 100 тысяч экземпляров", – добавил Мотовиловец.

По его словам, это – большое достижение МИД Украины. Фактически все оборудование и средства защиты, которые получает Украина из-за рубежа, поступают "по дипломатическим каналам".

Какая помощь уже поступила в Украину из Китая:

В Украину прибыли 250 тысяч экспресс-тестов на коронавирус;

ПЦР-тесты на выявление Covid-2019;

80 тысяч респираторов;

10 тысяч комбинезонов защиты;

Аппараты искусственной вентиляции легких;

500 тысяч трехслойных масок.



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