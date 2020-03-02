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В Украину запретили ввозить животных из Китая

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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела временный запрет на ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая.

Это решение касается всех животных, учитывая кошек и собак, об этом 2 марта сообщила Госпродпотребслужба Украины.

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В ведомстве пояснили, что такие меры ввели из-за того, что в Гонконге коронавирусом впервые заболело животное. Соответственно, основной целью запрета является минимизация рисков занесения Covid-19 на территорию Украины.

Сейчас продолжается изучение указанного случая, когда животное содержалось в том же доме, где был установлен случай коронавируса у владельца,
– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Госпродпотребслужба постоянно отслеживает ситуацию по заболеваемости животных в мире.

Напомним, что недавно в Гонконге у померанского шпица обнаружили коронавирус. Интересно, что у собаки совсем отсутствуют симптомы заболевания, но ее все же поместили на карантин для последующих обследований.

Последние новости о коронавирусе:

  • По состоянию на 2 марта коронавирус подтвердили у более 89 тысяч больных, три тысячи из которых умерли. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 45 тысяч человек.
  • В течение последней недели коронавирус стремительно распространяется по Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки болезни среди европейских стран.
  • ВОЗ подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до "очень высокого". Это самый высокий уровень риска по градации Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, в организации отмечают – глобальной пандемии нет.
  • В Украине ни одного случая COVID-19 не обнаружили.Но за пределами страны коронавирусом заболели 5 украинцев – 1 человек уже успел выздороветь.
  • МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Китай Мир животных Новости Здоровье Медицина
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