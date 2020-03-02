В Украину запретили ввозить животных из Китая

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ввела временный запрет на ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая.

Это решение касается всех животных, учитывая кошек и собак, об этом 2 марта сообщила Госпродпотребслужба Украины.

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В ведомстве пояснили, что такие меры ввели из-за того, что в Гонконге коронавирусом впервые заболело животное. Соответственно, основной целью запрета является минимизация рисков занесения Covid-19 на территорию Украины.

Сейчас продолжается изучение указанного случая, когда животное содержалось в том же доме, где был установлен случай коронавируса у владельца,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Госпродпотребслужба постоянно отслеживает ситуацию по заболеваемости животных в мире.

Напомним, что недавно в Гонконге у померанского шпица обнаружили коронавирус. Интересно, что у собаки совсем отсутствуют симптомы заболевания, но ее все же поместили на карантин для последующих обследований.

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Но за пределами страны коронавирусом заболели 5 украинцев – 1 человек уже успел выздороветь. МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку.



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