В Украине запретили лекарства для диабетиков
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила серии лекарства "Метформин" для лечения сахарного диабета 2 типа.
Соответствующее решение приняли во вторник, 6 августа.
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Под запрет попали:
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Номер регистрационного удостоверения
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Название лекарственного средства
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Лекарственная форма
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UA/12646/01/02
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МЕТФОРМИН
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 850 мг in bulk № 1000 (по 1000 таблеток в контейнере); in bulk № 1000 (по 10 таблеток в блистере; по 100 блистеров в пачке)
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UA/12646/01/03
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МЕТФОРМИН
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 1000 мг in bulk № 1000 (по 1000 таблеток в контейнере); in bulk № 1000 (по 10 таблеток в блистере; по 100 блистеров в пачке)
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UA/12646/01/01
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МЕТФОРМИН
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таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 500 мг in bulk № 1000 (по 1000 таблеток в контейнере); in bulk № 1000 (по 10 таблеток в блистере; по 100 блистеров в пачке)
Гослекслужба запретила все серии в форме "in bulk" указанных выше лекарственных средств, которые были выпущены в обращение с 23.04.2018 до 25.02.2019.
Производителем лекарств является "Индоко Ремедис Лимитед", Индия.
Гослекслужба запретила все серии лекарств "Метформин" в форме" in bulk"
Запрет установили из-за прекращения действия Сертификата соответствия производства лекарственных средств требованиям GMP № RU GMP 19756 Insp GMP 19756/12594-0008).
Препарат предназначен для лечения сахарного диабета ІІ типа (инсулиннезависимый) при неэффективности диетотерапии, особенно у больных, страдающих ожирением.
Это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина или же организм не может эффективно использовать выработанный инсулин. Инсулин – это гормон, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови. Если у больного поджелудочная железа совсем не вырабатывает инсулин – это первый тип диабета, инсулинозависимый, которые ежедневно должны делать инъекции этого гормона. А при втором типе – организм вырабатывает инсулин, но он не воспринимается организмом.
Первый тип сахарного диабета возникает преимущественно в молодом возрасте из-за наследственности или после перенесения тяжелых вирусных инфекций, которые повреждают поджелудочную железу. А второй тип – из-за неправильного питания и лишнего веса-в возрасте после 40 лет.
Его также назначают для снижения осложнений диабета у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа и избыточной массой тела, которые применяли "Метформин" как препарат первой линии после неэффективной диетотерапии.
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