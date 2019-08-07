В Украине запретили лекарства для диабетиков

Диабет – что это?

Это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина или же организм не может эффективно использовать выработанный инсулин. Инсулин – это гормон, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови. Если у больного поджелудочная железа совсем не вырабатывает инсулин – это первый тип диабета, инсулинозависимый, которые ежедневно должны делать инъекции этого гормона. А при втором типе – организм вырабатывает инсулин, но он не воспринимается организмом.

Первый тип сахарного диабета возникает преимущественно в молодом возрасте из-за наследственности или после перенесения тяжелых вирусных инфекций, которые повреждают поджелудочную железу. А второй тип – из-за неправильного питания и лишнего веса-в возрасте после 40 лет.