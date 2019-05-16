В Украине запретили популярное обезболивающее

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на две серии препарата "Нимесил".

Такое решение ведомство приняло в среду, 15 мая.

Читайте также: Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине

Речь идет о "Нимесил", гранулы для оральной суспензии, 100 мг / 2 г в однодозовых пакетах серий 84857, 83413.

Запрет установили из-за того, что препарат произведен для лабораторий ГИДОТТИ С.п.А., Италия, с маркировкой на польском языке.



В Украина запретили две серии препарата "Нимесил"

"Нимесил" применяют для симптоматического лечения разнообразного спектра строй боли. Также он способствует снижению воспалительного процесса, оказывает жаропонижающее действие.

Препарат рекомендуется использовать при:

болевом синдроме в результате различных травм (ушибах, растяжениях, переломах и др.)

различных болезнях костно-мышечной системы (остеоартрозе, бурсите, радикулите, остеохондрозе, артрите, язвенной болезни желудка и др.)

болевых синдромах в результате хирургического вмешательства

зубной, головной боли;

болезненных менструациях;

остром болевом синдроме абсолютно любой локализации;

ОРВИ, повышении температуры.

Читайте также: Нимесил: инструкция применения

Под запрет также попал российский препарат "Реддитукс" 100 мг, концентрат для приготовления раствора для инфузий всех серий. Лекарство изъяли из-за отсутствия регистрации в Украине.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.