В Украине запретили популярное обезболивающее

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Запрет лекарств в Украине 2019 - Нимесил запретили
В Украине запретили две серии препарата "Нимесил" / Фото из открытых источников

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила запрет на две серии препарата "Нимесил".

Такое решение ведомство приняло в среду, 15 мая.

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Речь идет о "Нимесил", гранулы для оральной суспензии, 100 мг / 2 г в однодозовых пакетах серий 84857, 83413.

Запрет установили из-за того, что препарат произведен для лабораторий ГИДОТТИ С.п.А., Италия, с маркировкой на польском языке.

В Україні заборонили дві серії препарату
В Украина запретили две серии препарата "Нимесил"

"Нимесил" применяют для симптоматического лечения разнообразного спектра строй боли. Также он способствует снижению воспалительного процесса, оказывает жаропонижающее действие.

Препарат рекомендуется использовать при:

  • болевом синдроме в результате различных травм (ушибах, растяжениях, переломах и др.)
  • различных болезнях костно-мышечной системы (остеоартрозе, бурсите, радикулите, остеохондрозе, артрите, язвенной болезни желудка и др.)
  • болевых синдромах в результате хирургического вмешательства
  • зубной, головной боли;
  • болезненных менструациях;
  • остром болевом синдроме абсолютно любой локализации;
  • ОРВИ, повышении температуры.

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Под запрет также попал российский препарат "Реддитукс" 100 мг, концентрат для приготовления раствора для инфузий всех серий. Лекарство изъяли из-за отсутствия регистрации в Украине.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лекарства
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