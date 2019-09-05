В Украине запретили обезболивающее "Нимесил"

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В Украине запретили Нимесил – запрет на обезбаливающее Нимесил
В Украине запретили "Нимесил" / kirovmiit.ru

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии препарата "Нимесил".

Решение о запрете приняли в среду, 4 сентября.

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Речь идет о "Нимесил" гранулы для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах, серии 92176, производства "Laboratori Guidotti S.p.A", Италия

Ведомство выявило, что серия 92176 маркирована на польском языке и официально не ввозилась на территорию Украины.

В результате этого Гослекслужба запретила все серии лекарств с этой дозировкой.

В Україні заборонили
В Украине запретили "Нимесил"

Препарат "Нимесил" рекомендуется использовать при:

  • болевом синдроме в результате различных травм (ушибах, растяжениях, переломах и проч.);
  • различных болезнях костно-мышечной системы (остеоартрозе, бурсите, радикулите, остеохондрозе, артрите, язвенной болезни желудка и др.);
  • болевых синдромах в результате хирургического вмешательства;
  • зубной, головной боли;
  • болезненных менструациях;
  • остром болевом синдроме абсолютно любой локализации;
  • ОРВИ, повышении температуры.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лекарства
Источник: Здоров'я 24
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