В Украине запретили обезболивающее "Нимесил"
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии препарата "Нимесил".
Решение о запрете приняли в среду, 4 сентября.
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Речь идет о "Нимесил" гранулы для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах, серии 92176, производства "Laboratori Guidotti S.p.A", Италия
Ведомство выявило, что серия 92176 маркирована на польском языке и официально не ввозилась на территорию Украины.
В результате этого Гослекслужба запретила все серии лекарств с этой дозировкой.
В Украине запретили "Нимесил"
Препарат "Нимесил" рекомендуется использовать при:
- болевом синдроме в результате различных травм (ушибах, растяжениях, переломах и проч.);
- различных болезнях костно-мышечной системы (остеоартрозе, бурсите, радикулите, остеохондрозе, артрите, язвенной болезни желудка и др.);
- болевых синдромах в результате хирургического вмешательства;
- зубной, головной боли;
- болезненных менструациях;
- остром болевом синдроме абсолютно любой локализации;
- ОРВИ, повышении температуры.
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