В Украине запретили популярный антисептик

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В Украине запретили одну серию антисептика "Этанол 96"
В Украине запретили одну серию антисептика "Этанол 96" / medsurg.com.au

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Этанол 96".

Такое решение приняли в пятницу, 5 апреля.

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Речь идет об "Этанол 96", раствор для внешнего применения 96 % по 100 мл во флаконах серии 051016. Производителем лекарства является ЧП "Килафф", Украина.

Временно запрет установили из-за срочного сообщения от Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Ровненской области. Препарат применяют для дезинфекции кожи рук.

В Україні заборонили одну серію антисептика

В Украине запретили одну серию антисептика "Этанол 96"

5 апреля под постоянный запрет попал "Танган 40", порошок (субстанция) в пакетах двойных полиэтиленовых для производства стерильных лекарственных форм серии 20180403.

Препарат изготавливают в Китае. Порошок применяют для производства стерильных лекарственных форм.

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Теги: Лекарства Новости Здоровье Здоровье Медицина
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