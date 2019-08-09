В Украине запретили известный антисептик "Этилосепт"

В Украине запретили одну серию антисептика "Этилосепт". Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Временный запрет на реализацию и использование установили в понедельник, 3 июня.

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Речь идет о лекарственном средстве "Этилосепт 96", раствор 96% по 100 мл во флаконах, серии 040318. Производителем лекарства является ЧАО "Биолик", Украина; ООО "Производственное объединение "Тетерев", Украина.

В сообщении не указана причина запрета, но решение приняли из-за срочного сообщения от Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Киеве.



В Украине запретили серию антисептика "Этилосепт"

Препарат предназначен для дезинфекции кожи рук.

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