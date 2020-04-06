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В Ужгороде больше 20 медиков отправили на самоизоляцию из-за контакта с больными COVID-19

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17 медиков городской больницы и 4 работников городской поликлиники Ужгорода отправили на самоизоляцию после того, как у четырех больных, которые лечились в пульмонологическом отделении городской больницы, диагностировали CОVID-19.

Об этом на брифинге сообщил мэр Ужгорода Богдан Андреев.

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В пульмонологическом отделении центральной городской клинической больницы с диагнозом "пневмония" проходили лечение четверо лиц, у которых впоследствии подтвердили CОVID-19. Больных перевели в областную инфекционную больницу,
– сообщил Богдан Андреев.

Среди больных в областной инфекционной больнице – ужгородский диакон 1992 года рождения и его родители. Жена диакона с полугодичным ребенком находятся на лечении дома. Как сообщил мэр, у всех ПЦР-тесты подтвердили диагноз CОVID-19.

В тяжелом состоянии сейчас отец диакона, мужчина 1956 года рождения. Установлены шесть контактных лиц, но у них не выявлен COVID-19. Со слов диакона, в церкви он был последний раз 8 марта, а его мать приехала из Киева, где была на лечении,
– рассказал Богдан Андреев.

Сейчас в областной инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 11 пациентов.

По данным Закарпатской областной госадминистрации, первая женщина, у которой в области диагностировали COVID-19, вылечилась. Одна больная, с подтвержденным диагнозом, которая находилась в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умерла.

В целом по Закарпатской области обнаружили 35 больных коронавирусом.

 

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Лечение Больница Новости Закарпатья
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