В Ужгороде больше 20 медиков отправили на самоизоляцию из-за контакта с больными COVID-19
17 медиков городской больницы и 4 работников городской поликлиники Ужгорода отправили на самоизоляцию после того, как у четырех больных, которые лечились в пульмонологическом отделении городской больницы, диагностировали CОVID-19.
Об этом на брифинге сообщил мэр Ужгорода Богдан Андреев.
Читайте также: В Ужгороде коронавирусом заболела целая семья диакона
В пульмонологическом отделении центральной городской клинической больницы с диагнозом "пневмония" проходили лечение четверо лиц, у которых впоследствии подтвердили CОVID-19. Больных перевели в областную инфекционную больницу,
– сообщил Богдан Андреев.
Среди больных в областной инфекционной больнице – ужгородский диакон 1992 года рождения и его родители. Жена диакона с полугодичным ребенком находятся на лечении дома. Как сообщил мэр, у всех ПЦР-тесты подтвердили диагноз CОVID-19.
В тяжелом состоянии сейчас отец диакона, мужчина 1956 года рождения. Установлены шесть контактных лиц, но у них не выявлен COVID-19. Со слов диакона, в церкви он был последний раз 8 марта, а его мать приехала из Киева, где была на лечении,
– рассказал Богдан Андреев.
Сейчас в областной инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 11 пациентов.
По данным Закарпатской областной госадминистрации, первая женщина, у которой в области диагностировали COVID-19, вылечилась. Одна больная, с подтвержденным диагнозом, которая находилась в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умерла.
В целом по Закарпатской области обнаружили 35 больных коронавирусом.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
На Львовщине зафиксировали еще 11 новых случаев COVID-19сегодня , 07:25
-
Коронавирус в Германии: количество больных достигло более 100 тысячсегодня , 09:40
-
В Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая заражения COVID-19сегодня , 12:23
-
Коронавирус в России: почти 1000 новых случаев за суткисегодня , 10:45
-
Умерший священник с Тернопольщины не был причиной вспышки коронавируса в области, – санврачсегодня , 16:56
-
В Минздраве работают над увеличением количества тестов, – Ляшкосегодня , 10:21