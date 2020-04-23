В Ужгороде две больницы переполнены больными COVID-19: подробности
Уже две из четырех, определенных для приема больных коронавирусом больницы, до отказа переполнены пациентами. Сейчас новых инфицированных принимает Центр легочных болезней.
Сначала зараженных лечили в инфекционном медучреждении, впоследствии – в областном хирургическом отделении организовали реанимацию для больных. Впрочем, там сейчас тоже уже нет мест. Об этом информируют "Новости Закарпатья".
Защита есть, а медики болеют На Закарпатье COVID-19 заболели более 40 медиков: за последние сутки +5
В целом на Закарпатье были определены 4 больницы для приема больных COVID-19. Инфицированных по состоянию на 23 апреля свозят в третье такое медучреждение – Центр легочных болезней.
Так, 22 апреля, в Центр легочных болезней госпитализировали первых 7 пациентов с COVID-19 – 4 из Ужгорода и 3 из Мукачево.
Центр легочных болезней на карте Ужгорода:
Больные – тяжелые, они имеют полисегментарную пневмонию. У многих кислородная нехватка. Есть и более легкие случаи, они в другом отделении,
– рассказала врач Закарпатской областной больницы Виктория Михайлова.
В то же время, с защитой медиков от инфекции область пока справляется. По крайней мере, в этом убеждает высшее руководство региона. В Закарпатской ОГА говорят, что пока средствами индивидуальной защиты для медиков область обеспечена на 2 недели.
Какова ситуация с коронавирусом на Закарпатье?Там по состоянию на 23 апреля известно о 230 случаях инфицирования. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 4 человека. Еще 12 человек выздоровели.
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