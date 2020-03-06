В Ватикане первый случай коронавируса

В Ватикане подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Резиденцию Папы закрыли, чтобы провести санитарные меры.

Об этом сообщила пресс-служба святого престола.

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Следовательно, работу в резиденции святого престола прекратили для санитарной обработки помещений.

Сегодня была прервана работа амбулатории Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана для санитарной обработки помещений после выявления случая заражения коронавирусом у одного из пациентов накануне,

– отметил директор пресс-бюро Святого Престола.

Личной информации о пациенте – пол и возраст – не разглашают.

Главное о вспышке коронавируса в Италии

По состоянию на 3 марта количество зараженных коронавирусом в Италии почти 4 тысячи человек, 148 из которых умерли.

Из-за сложившейся ситуации итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. А в муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера.

За нарушение запрета на передвижение грозит 3 года тюрьмы.

Всего в мире по состоянию на 3 марта коронавирусом заболело больше 98 тысяч человек. Умерли от болезни больше чем 3 тысячи человек выздоровели – больше 55 тысяч человек по всему миру.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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