В Великобритании два человека заболели коронавирусом

В Великобритании подтвердили два случая заражения коронавирусом. Как сообщает Департамент здравоохранения, они знали, что это рано или поздно произойдет и готовились к этому моменту.

Известно, что двое зараженных пациентов из одной семьи, сообщает The Guardian со ссылкой на Департамент здравоохранения в Великобритании.

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Департамент здравоохранения отказался рассказать детали заражения пациентов. Сейчас неизвестно их гражданство и были ли они в Ухане. Известно лишь, что больные коронавирусом находятся в специальном карантинном учреждении, где разместились эвакуированные из Уханя британцы на период инкубационного периода.

Мы можем подтвердить, что двое пациентов в Англии, которые являются членами одной семьи, прошли положительный тест на коронавирус. Пациентам оказывается специализированная NHS помощь, мы используем наработанные процедуры инфекционного контроля, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса,

– сказал главный врач, профессор Крис Витт.

Департамент здравоохранения уверяет, что они готовились к случаям коронавируса в Великобритании, и в стране есть все необходимые и одновременно надежные меры по борьбе с инфекцией.

Мы продолжаем тесно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом,

– заявили представители Департамента здравоохранения в Великобритании.

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ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы;

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