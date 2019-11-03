В Великобритании начали продавать устройство против депрессии

Компания Flow Neuroscience объявила о старте продаж гаджета, который, по их словам, может уменьшить симптомы хронической депрессии. К устройству есть приложение, которое содержит программу терапии, разработанную психологами.

Также потенциальным клиентам предлагается пробный период сроком в 30 дней, об этом говорится на сайте компании.

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Как работает устройство

Устройство крепится на лоб и передает небольшой толчок электроэнергии в префронтальную кору. Это часть мозга, которая отвечает за личность, решения и регулирование эмоций.

Эта технология называется "транскраниальная стимуляция постоянным током" и была предметом многочисленных исследований, большинство из которых обнаружили, что в определенной степени это может облегчить симптомы депрессии.

Пока ни одно из испытаний не выявило никаких неблагоприятных последствий такого лечения, кроме покрасневшей кожи в месте расположения электродов, а также периодической головной боли.

Подобные методы лечения меняют потенциал нейронов, однако стоит отметить, что все индивидуально. Люди с хронической депрессией обычно испытывают меньше нервной активности левой части префронтальной коры, а мягкие толчки должны увеличить ее.

Пациентам рекомендуется использовать приложение, которое дает полезные советы от психологов, а также напоминает о сне, питании и физических упражнениях.

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