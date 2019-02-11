В Великобритании требуют признать алкоголь наркотиком и продавать по рецепту

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Алкоголь хотят признать наркотиком
Алкоголь хотят признать наркотиком / pixabay.com

Кембриджские ученые заявляют, что алкоголь необходимо признать наркотиком на государственном уровне и ограничить доступ к нему.

Исследователи пишут, что вреда от алкоголя больше, чем от героина, гашиша и табака вместе взятых. Легкий доступ к спиртному создает в стране дополнительные социальные проблемы, пишет медицинский журнал The BMJ.

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"Успешными являются те страны, где цены на алкоголь завышены, а доступность снижена", – заявляют ученые.

Алкоголь
От алкоголя ежегодно погибает около 3 миллионов человек

Ученые назвали алкоголь главной причиной смерти взрослых людей в мире. Ежегодно из-за него умирает около 2,8 миллиона человек. Спиртное может убивать медленно – в следствии болезней, вызванных его употреблением, а может быстро – из-за травм, полученных в пьяном виде или отравления.

Сейчас проблемы, связанные с употреблением алкоголя, практически не обсуждаются политиками, пишут ученые. Они предлагают собственное решение – забыть об интересах производителей, официально признать алкоголь наркотиком и выдавать его только в качестве лекарственного средства при необходимости.

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Теги: Здоровье Великобритания Здоровая жизнь Алкоголь
Источник: 24 Канал
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