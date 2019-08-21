В Великобритании установят туалеты, которые будут мешать заниматься сексом

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Туалет
Туалет / pixabay.com

Власти уэльского города Порткоул намерены установить туалеты, которые будут капать холодной водой на тех, кто занимается сексом в кабинках.

Новые туалеты появятся в парке города в октябре и заменят старые общественные туалеты. Технология обошлась городу в 200 тысяч долларов, пишет CNN.

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Определять, занимаются ли жители сексом, будет "умная" система сенсоров. С помощью датчиков движения она следит, как много действий происходит в кабинке, а благодаря сенсорам веса, рассчитывает, сколько людей в нее вошли.

via GIPHY

Еще один детектор будет наблюдать, как долго человек сидит без движения – так планируют замечать любителей поспать на унитазе. Соням будут включать предупреждение, а затем отключат свет и отопление в кабинке.

В соцсетях уже раскритиковали планы властей: сомнения вызвало то, как система будет определять количество человек по весу. К тому же такой туалет посчитали несправедливым по отношению к людям, которым нужна посторонняя помощь в туалете.

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Теги: Новости недвижимости Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Новости недвижимости мира Секс Курьезные новости Великобритания
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