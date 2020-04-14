В Великобритании вандалы разбили окна в автобусах, перевозивших медработников

Инцидент произошел вечером 12 апреля вблизи больницы Castle Hill, что в Восточном Йоркшире. К счастью, во время нападения никто не пострадал.

Трех злоумышленников подросткового возраста задержали сотрудники охраны больницы, после чего их передали полиции, сообщает BBC.

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Компания пассажирских автоперевозок East Yorkshire Motor Services начала предоставлять услуги перевозки медработникам, помогая им добраться на работу. Также в компании заявили, что количество местных пассажиров сократилось на 90%.

Это (вандализм – ред.) убивает уверенность пассажиров, а также приводит к дополнительным расходам в тот момент, когда мы наблюдаем огромное падение доходов,

– заявили в компании.

В том же районе другой медицинский центр сообщил о том, что неизвестные нападают на автомобили, принадлежащие медицинскому персоналу.

В учреждении сообщили, что такие действия вызывают страх у сотрудников и мешают им нормально работать. Полиция уже поймала одного подозреваемого – это 40-летний мужчина, которого задержали на месте происшествия.

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