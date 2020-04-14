В Великобритании вандалы разбили окна в автобусах, перевозивших медработников
Инцидент произошел вечером 12 апреля вблизи больницы Castle Hill, что в Восточном Йоркшире. К счастью, во время нападения никто не пострадал.
Трех злоумышленников подросткового возраста задержали сотрудники охраны больницы, после чего их передали полиции, сообщает BBC.
К теме Борис Джонсон получил отрицательный результат теста на COVID-19 и возвращается домой
Компания пассажирских автоперевозок East Yorkshire Motor Services начала предоставлять услуги перевозки медработникам, помогая им добраться на работу. Также в компании заявили, что количество местных пассажиров сократилось на 90%.
Это (вандализм – ред.) убивает уверенность пассажиров, а также приводит к дополнительным расходам в тот момент, когда мы наблюдаем огромное падение доходов,
– заявили в компании.
В том же районе другой медицинский центр сообщил о том, что неизвестные нападают на автомобили, принадлежащие медицинскому персоналу.
В учреждении сообщили, что такие действия вызывают страх у сотрудников и мешают им нормально работать. Полиция уже поймала одного подозреваемого – это 40-летний мужчина, которого задержали на месте происшествия.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Испания достигла пика распространения COVID-19 – правительствосегодня , 13:45
-
Как не заболеть коронавирусом: важнейшие средства профилактикисегодня , 09:30
-
Обнаружили, что коронавирус провоцирует два типа пневмонии, поэтому лечение должно быть разнымсегодня , 14:54
-
Ученые назвали эффективный способ продлить жизньсегодня , 16:22
-
Почти 200 сотрудников ООН заболели коронавирусом: несколько человек умерлисегодня , 05:01
-
В Ивано-Франковске заболели 430 медработников: в городе не хватает персонала в больницахсегодня , 15:12