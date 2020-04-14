24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В Великобритании вандалы разбили окна в автобусах, перевозивших медработников

- Читати новину українською
В Британии вандалы пугают медперсонал / BBC

Инцидент произошел вечером 12 апреля вблизи больницы Castle Hill, что в Восточном Йоркшире. К счастью, во время нападения никто не пострадал.

Трех злоумышленников подросткового возраста задержали сотрудники охраны больницы, после чего их передали полиции, сообщает BBC.

К теме Борис Джонсон получил отрицательный результат теста на COVID-19 и возвращается домой

Компания пассажирских автоперевозок East Yorkshire Motor Services начала предоставлять услуги перевозки медработникам, помогая им добраться на работу. Также в компании заявили, что количество местных пассажиров сократилось на 90%.

Это (вандализм – ред.) убивает уверенность пассажиров, а также приводит к дополнительным расходам в тот момент, когда мы наблюдаем огромное падение доходов,
– заявили в компании.

В том же районе другой медицинский центр сообщил о том, что неизвестные нападают на автомобили, принадлежащие медицинскому персоналу.

В учреждении сообщили, что такие действия вызывают страх у сотрудников и мешают им нормально работать. Полиция уже поймала одного подозреваемого – это 40-летний мужчина, которого задержали на месте происшествия.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Лечение Коронавирус COVID-19 Здоровье Великобритания Больница Новости Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
12 апреля 07:40 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
10 апреля 06:40 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
9 апреля 18:36 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
9 апреля 09:13 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей