В Виннице на фабрике, которая шьет защитные костюмы для медиков, семь случаев коронавируса
На винницкой фабрике "Володарка" коронавирус подтвердили у семи работников. На предприятии проводят полную дезинфекцию.
О вспышке коронавирусной инфекции на фабрике, которая шьет защитные костюмы для медиков, в Виннице сообщили в телеграм-канале Teza.
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На фабрике "Володарка" 7 подтвержденных случаев коронавируса. Сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов,
– говорится в сообщении.
На предприятии уже начали проводить полную дезинфекцию. После этого людям позволят вернуться к работе.
Что известно о вспышке на фабрике в Виннице
- Сначала на предприятии заболели двое работников – мастер и технолог. Однако они, уже будучи больным, контактировали со своими коллегами.
- Из-за возможной вспышки болезни работу большинства цехов предприятия остановили. Впоследствии работать остался только один из них. Работники объясняли, что руководство не решилось закрыть этот цех, это может сорвать крупный международный контракт.
- Тесты на коронавирус у большинства работников взяли 21 апреля, сразу после обнаружения первых случаев COVID-19.
- Однако до сих пор официально результатов проверки не сообщили.
- 24 апреля людей призывали выходить на работу, чтобы не сорвать график выполнения заказов.
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