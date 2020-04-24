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В Виннице на фабрике, которая шьет защитные костюмы для медиков, семь случаев коронавируса

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В Виннице на фабрике, которая шьет защитные костюмы для медиков, семь случаев коронавируса / Телеграм-канал Teza

На винницкой фабрике "Володарка" коронавирус подтвердили у семи работников. На предприятии проводят полную дезинфекцию.

О вспышке коронавирусной инфекции на фабрике, которая шьет защитные костюмы для медиков, в Виннице сообщили в телеграм-канале Teza.

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На фабрике "Володарка" 7 подтвержденных случаев коронавируса. Сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов,
– говорится в сообщении.

На предприятии уже начали проводить полную дезинфекцию. После этого людям позволят вернуться к работе.

Что известно о вспышке на фабрике в Виннице

  • Сначала на предприятии заболели двое работников – мастер и технолог. Однако они, уже будучи больным, контактировали со своими коллегами.
  • Из-за возможной вспышки болезни работу большинства цехов предприятия остановили. Впоследствии работать остался только один из них. Работники объясняли, что руководство не решилось закрыть этот цех, это может сорвать крупный международный контракт.
  • Тесты на коронавирус у большинства работников взяли 21 апреля, сразу после обнаружения первых случаев COVID-19.
  • Однако до сих пор официально результатов проверки не сообщили.
  • 24 апреля людей призывали выходить на работу, чтобы не сорвать график выполнения заказов.

 

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Лечение Здоровье Коронавирус в Украине Новости Здоровье Винница
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