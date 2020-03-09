В Виннице прошел крестный ход УПЦ МП, чтобы преодолеть эпидемию коронавируса: фото

В Виннице верующие Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход в честь Торжества Православия, чтобы победить вспышки болезней, в частности коронавирус.

Об этом сообщает винницкое издание "Вежа".

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Так, перед началом шествия верующим и журналистам раздавали распечатки с объяснением цели мероприятия.

В ней говорится том, что молитвенное шествие – это традиционная реакция церкви, в частности, на эпидемии.

"Это чрезвычайно актуально в условиях распространения миром коронавируса, случаи которого зафиксированы также в Украине", – пишет в распечатке.

К слову, подхватить коронавирус можно при тесном контакте с человеком, который переносит его. Поэтому в ВОЗ рекомендуют избегать людных мест. Несмотря на это, на крестный ход пришло немало верующих, которые двигались колонной с большими иконами и пели церковные песни о спасении.

Крестный ход в Виннице: смотрите фото

Крестный ход УПЦ МП / фото " Вежа"

Кроме того, в социальных сетях появилось видео, как скорая медицинская помощь с включенной сиреной попыталась проехать дорогу, однако верующие не пропустили машину, поэтому "карете" пришлось изменить свой маршрут.

Скорая медицинская помощь не смогла проехать дорогу из-за крестного хода: смотрите видео

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