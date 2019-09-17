В Винницкой области массово отравились дети в школьной столовой

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В Винницкой области массово отравились дети в школьной столовой
В Винницкой области массово отравились дети в школьной столовой / multiplemyeloma.org.nz

В Винницкой области в больницу госпитализировали 40 человек, которые отравились едой в столовой города Казатин.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям отметила, что из 40 пострадавших – 35 детей.

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Госпитализировали детей и взрослых в течение 14-16 сентября с диагнозом острый гастроэнтероколит.

 
Гастроэнтероколит – что это?

Это воспалительный процесс, охватывающий одновременно весь желудочно-кишечный тракт, сильнее поражает слизистую оболочку кишечника, протекает в острой и хронической форме. Бывает инфекционным и неинфекционным, в том числе, аллергическим.

В ведомстве указано, что ели пострадавшие в школьной столовой в СОШ № 2 г. Казатин.

 
Пищевое отравление – симптоми
  1. высокая температура,
  2. снижение или отсутствие аппетита;
  3. общая слабость;
  4. диарея;
  5. боль в животе;
  6. вздутие живота;
  7. тошнота и рвота;
  8. холодный липкий пот;
  9. низкое давление;
  10. учащенное сердцебиение.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

О состоянии детей и взрослых неизвестно.

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Теги: Новости Здоровье Медицина Здоровье Отравление Винница
Источник: Здоров'я 24
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