В Винницкой области массово отравились дети в школьной столовой
В Винницкой области в больницу госпитализировали 40 человек, которые отравились едой в столовой города Казатин.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям отметила, что из 40 пострадавших – 35 детей.
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Госпитализировали детей и взрослых в течение 14-16 сентября с диагнозом острый гастроэнтероколит.
Это воспалительный процесс, охватывающий одновременно весь желудочно-кишечный тракт, сильнее поражает слизистую оболочку кишечника, протекает в острой и хронической форме. Бывает инфекционным и неинфекционным, в том числе, аллергическим.
В ведомстве указано, что ели пострадавшие в школьной столовой в СОШ № 2 г. Казатин.
- высокая температура,
- снижение или отсутствие аппетита;
- общая слабость;
- диарея;
- боль в животе;
- вздутие живота;
- тошнота и рвота;
- холодный липкий пот;
- низкое давление;
- учащенное сердцебиение.
В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
О состоянии детей и взрослых неизвестно.
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