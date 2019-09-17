В Винницкой области массово отравились дети в школьной столовой

В Винницкой области в больницу госпитализировали 40 человек, которые отравились едой в столовой города Казатин.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям отметила, что из 40 пострадавших – 35 детей.

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Госпитализировали детей и взрослых в течение 14-16 сентября с диагнозом острый гастроэнтероколит.

Гастроэнтероколит – что это? Это воспалительный процесс, охватывающий одновременно весь желудочно-кишечный тракт, сильнее поражает слизистую оболочку кишечника, протекает в острой и хронической форме. Бывает инфекционным и неинфекционным, в том числе, аллергическим.

В ведомстве указано, что ели пострадавшие в школьной столовой в СОШ № 2 г. Казатин.

Пищевое отравление – симптоми высокая температура, снижение или отсутствие аппетита; общая слабость; диарея; боль в животе; вздутие живота; тошнота и рвота; холодный липкий пот; низкое давление; учащенное сердцебиение.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

О состоянии детей и взрослых неизвестно.



Какие продукты чаще всего приводят к пищевому отравлению

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