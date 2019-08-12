В Винницкой области массово отравились люди в церкви
В Винницкой области 11 человек попали в больницу с признаками пищевого отравления. Все они накануне питались на территории Крестовоздвиженского храма в селе Должок Ямпольского района.
В ГСЧС добавили, что среди пострадавших – трое детей. Всего в храме употребляли пищу около 70 человек.
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Предварительный диагноз у пациентов острый гастроэнтероколит.
Сейчас на территории Крестовоздвиженского храма в селе Довжок проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Недавно на Львовщине после трапезы в ресторане "Княжий Двор" в больнице оказались десять взрослых и два ребенка. Что известно о состоянии пострадавших – читайте по ссылке.
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