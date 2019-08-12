В Винницкой области массово отравились люди в церкви

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

В Винницкой области 11 человек попали в больницу с признаками пищевого отравления. Все они накануне питались на территории Крестовоздвиженского храма в селе Должок Ямпольского района.

В ГСЧС добавили, что среди пострадавших – трое детей. Всего в храме употребляли пищу около 70 человек.

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Предварительный диагноз у пациентов острый гастроэнтероколит.

 
Гастроэнтероколит – что это?
Гастроэнтероколит – это воспалительный процесс, охватывающий одновременно весь желудочно-кишечный тракт, сильнее всего поражает слизистую оболочку кишечника, протекает в острой и хронической форме.

Сейчас на территории Крестовоздвиженского храма в селе Довжок проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Недавно на Львовщине после трапезы в ресторане "Княжий Двор" в больнице оказались десять взрослых и два ребенка. Что известно о состоянии пострадавших – читайте по ссылке.

 

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Пищевое отравление – основные симптомы

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Теги: Новости Украины Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Лечение Отравление Винница
Источник: 24 канал
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