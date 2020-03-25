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В Винницкой области обнаружили первый случай коронавируса: что известно

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В Винницкой области лабораторно подтвержден первый случай коронавирусной инфекции. По состоянию на 14: 00 на территории Винницкой области зарегистрировано 27 подозрений на заболевание коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил на брифинге председатель Винницкой ОГА Вячеслав Скальский.

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В то же время местное издание "20 минут", со ссылкой на винницкого эпидемиолога Степана Томина, сообщает, что больной является жительница Винницы. Сейчас она находится в больнице. Ее состояние стабильное, а температура невысокая.

Обратите внимание! По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

карантин коронавірусВажность карантина / Инфографика 24 канала

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Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Винница
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