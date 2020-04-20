В водопроводной системе Парижа нашли коронавирус
В водопроводной системе столицы страны Парижа обнаружили следы коронавирусной инфекции COVID-19.
Коронавирус нашли в трубах, по которым протекает техническая, непитьевая вода, используемая для мытья улиц, фонтанов, полива парков. Об этом пишет издание Le Monde.
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Коронавирус оказался в четырех из 27 проб воды. Это количество муниципальные службы назвали "ничтожным", но городская власть приняла решение немедленно прекратить использование всей водной сети.
Заметим, что техническая вода в городе протекает по отдельной системе труб и не связана с кранами в жилых домах.
Как именно коронавирус попал в техническую воду, неизвестно. Мэрия Парижа направила результаты анализов в региональное агентство здравоохранения.
Во Франции подтвердили 154 098 случаев заражения коронавирусом, из них – 19 744 летальные.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала
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