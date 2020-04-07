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В Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть от коронавируса

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По состоянию на 7 апреля в ВСУ подтвердили 4 случая заболевания коронавирусом / mil.gov.ua

По состоянию на 7 апреля в Вооруженных силах Украины есть 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, из которых 1 летальный. Вследствие инфекции умерла сотрудница ВСУ одной из воинских частей в Ивано-Франковской области.

Умершая еще с 20 марта находилась на амбулаторном лечении, сообщает Министерство обороны Украины.

Важно В Украине 1 462 человека заразились коронавирусом

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение Жертвы Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
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