В Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть от коронавируса

По состоянию на 7 апреля в Вооруженных силах Украины есть 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, из которых 1 летальный. Вследствие инфекции умерла сотрудница ВСУ одной из воинских частей в Ивано-Франковской области.

Умершая еще с 20 марта находилась на амбулаторном лечении, сообщает Министерство обороны Украины. Важно В Украине 1 462 человека заразились коронавирусом Новость дополняется...