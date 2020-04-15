В ВОЗ напомнили, что употребление алкоголя не защищает от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что употребление алкогольных напитков не защищает от COVID-19, в отличие от частого мытья рук.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ВОЗ. В издании отметили, что частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск проблем со здоровьем.

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"Употребление алкоголя не защитит вас от COVID-19 и может быть опасным для вашего здоровья", – говорится в сообщении.

Эксперты добавили, что пребывание на солнце или при температуре выше 25 градусов по Цельсию не помогает предотвратить возможность заражения COVID-19. Самым эффективным способом защиты от коронавирусной инфекции является регулярное мытье рук.

Также в ВОЗ опровергли информацию о том, что комары якобы могут быть переносчиками коронавируса.



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