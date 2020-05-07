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В ВОЗ объяснили, почему у выздоровевших пациентов могут повторно обнаружить COVID-19

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Почему у людей повторно обнаруживают коронавирус
Почему у людей повторно обнаруживают коронавирус / Pixabay

В ВОЗ склоняются к мысли, что после того, как человек выздоровел от коронавируса, из его легких некоторое время выделяются мертвые частицы вируса, что также является процессом выздоровления.

Об этом в ВОЗ сообщили информационному агентству AFP в ответ на запрос журналистов.

Ранее ВОЗ продлил режим чрезвычайной ситуации в мире из-за пандемии COVID-19

В ВОЗ объяснили, что эти частицы вируса являются не инфекционными, а мертвыми. То есть их наличие не означает, что он может быть передан другому человеку.

Из того, что мы знаем на это время, основываясь на последних исследованиях, похоже, что эти пациенты выделяют остатки (вируса, – ред.) из легких, что является частью фазы выздоровления,
– сказала Мария Ван Керхове.

Люди, которые переболели коронавирусом, начинают накапливать антитела примерно через неделю или дольше даже после заражения или появления симптомов.

Но эксперты отмечают, что пока непонятно, насколько сильный иммунитет формируется и как долго он длится.

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Имуннитет Инфекция Коронавирус COVID-19 ВОЗ Новости Здоровье Лечение Здоровье
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