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В ВОЗ ответили, когда ждать лекарства против COVID-19

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В ВОЗ ответили, когда ждать лекарства против коронавируса
В ВОЗ ответили, когда ждать лекарства против коронавируса / Unsplash

В ВОЗ заявили, что окончательный ответ на вопрос "какие лекарства эффективны против коронавируса" в организации смогут предоставить от нескольких недель до нескольких месяцев.

Об этом заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по новым болезням Мария Ван Керхове, сообщает CNN.

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Мария Ван Керхове сообщила, что ВОЗ тщательно контролирует сотни исследований, которые касаются поиска новых препаратов для лечения коронавируса. В организации считают, что название действенного препарата "человечество узнает от нескольких недель до нескольких месяцев".

Также она добавила, что пока нет даже предположений, какой препарат успешно пройдет испытания.

Все в мире хотят знать, какие препараты и лекарства будут работать, какие смогут спасти жизни. К сожалению, в настоящее время у нас пока нет никаких доказательств,
– сказала Мария Ван Керхове.

Мария Ван Керхове подчеркнула, что главное, чтобы исследования были проведены и выполнены хорошо.


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Профилактика заболеваний ВОЗ Лекарства Новости Здоровье
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