В ВОЗ подтвердили, что коронавирус передается через деньги

Коронавирус SARS-CoV-2 может распространяться через наличные и таким образом потенциально способствует распространению COVID-19.

Поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала людям мыть руки и по возможности не использовать наличные, пишет Telegraph.

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В организации советуют использовать для расчета карточки, смартфоны поскольку коронавирус (Covid-19) может быть на бумажных деньгах в течение нескольких дней.



Деньги могут содержать вирус до нескольких дней / 24 Канал

Банк Англии признал, что наличность может переносить бактерии или вирусы, и призывает людей регулярно мыть руки.

В феврале Китай и Южная Корея начали дезинфекцию и изоляцию использованных банкнот в рамках прекращения распространения вируса. Для стерилизации использовали ультрафиолетовое излучение или высокие температуры, после этого их запечатали на 14 дней, прежде чем выпускать обратно в оборот.

Неизвестно, как долго коронавирус может выживать вне человеческого тела, но считается, что на неодушевленных предметах вирус может сохраняться до девяти дней при комнатной температуре.

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