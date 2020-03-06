24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

В ВОЗ подтвердили, что коронавирус передается через деньги

- Читати новину українською

Коронавирус SARS-CoV-2 может распространяться через наличные и таким образом потенциально способствует распространению COVID-19.

Поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала людям мыть руки и по возможности не использовать наличные, пишет Telegraph.

Также по теме: ВОЗ прогнозирует увеличение случаев заболевания коронавирусом в Украине

В организации советуют использовать для расчета карточки, смартфоны поскольку коронавирус (Covid-19) может быть на бумажных деньгах в течение нескольких дней.


Деньги могут содержать вирус до нескольких дней / 24 Канал

Банк Англии признал, что наличность может переносить бактерии или вирусы, и призывает людей регулярно мыть руки.

В феврале Китай и Южная Корея начали дезинфекцию и изоляцию использованных банкнот в рамках прекращения распространения вируса. Для стерилизации использовали ультрафиолетовое излучение или высокие температуры, после этого их запечатали на 14 дней, прежде чем выпускать обратно в оборот.

Неизвестно, как долго коронавирус может выживать вне человеческого тела, но считается, что на неодушевленных предметах вирус может сохраняться до девяти дней при комнатной температуре.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Час вопросов к правительству в Раде: онлайн-трансляция
сегодня
Автор: Александр Бевза
Теги: ВОЗ Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Деньги Лечение Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
4 марта 17:11 Как правильно подобрать очки: советы офтальмолога
Юлія Девда
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук