В ВОЗ предупредили об опасности прерывания плановой вакцинации в условиях пандемии COVID-19
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что отказ от плановой вакцинации в условиях пандемии коронавируса может увеличить риск вспышек, таких как корь и полиомиелит.
Об этом сообщили в ВОЗ. Так, при отсутствии вакцинации другие болезни могут заражать людей из-за отсутствия плановой вакцинации от них.
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В ВОЗ добавили, что вспышки заболеваний могут вызвать перегрузку систем здравоохранения, ведь все ресурсы используют в борьбе с пандемией коронавируса.
Мы не должны забывать о риске потерять позиции, которые были достигнуты в борьбе за защиту всех людей во всех странах мира от болезней, которые предотвращаются с помощью вакцин,
– заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус.
К сожалению, в 2019 году прекращение иммунизации в Демократической Республике Конго во время эпидемии Эбола привело к смерти 6 миллионов людей от кори.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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