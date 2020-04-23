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В ВОЗ предупредили об опасности прерывания плановой вакцинации в условиях пандемии COVID-19

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В ВОЗ предупредили об опасности прерывания плановой вакцинации в условиях пандемии COVID-19 / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что отказ от плановой вакцинации в условиях пандемии коронавируса может увеличить риск вспышек, таких как корь и полиомиелит.

Об этом сообщили в ВОЗ. Так, при отсутствии вакцинации другие болезни могут заражать людей из-за отсутствия плановой вакцинации от них.

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В ВОЗ добавили, что вспышки заболеваний могут вызвать перегрузку систем здравоохранения, ведь все ресурсы используют в борьбе с пандемией коронавируса.

Мы не должны забывать о риске потерять позиции, которые были достигнуты в борьбе за защиту всех людей во всех странах мира от болезней, которые предотвращаются с помощью вакцин,
– заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус.

К сожалению, в 2019 году прекращение иммунизации в Демократической Республике Конго во время эпидемии Эбола привело к смерти 6 миллионов людей от кори.


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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье ВОЗ Вакцинация Профилактика заболеваний Коронавирус COVID-19 Здоровье Здоровая жизнь
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