В ВОЗ предупредили об опасности прерывания плановой вакцинации в условиях пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что отказ от плановой вакцинации в условиях пандемии коронавируса может увеличить риск вспышек, таких как корь и полиомиелит.

Об этом сообщили в ВОЗ. Так, при отсутствии вакцинации другие болезни могут заражать людей из-за отсутствия плановой вакцинации от них.

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В ВОЗ добавили, что вспышки заболеваний могут вызвать перегрузку систем здравоохранения, ведь все ресурсы используют в борьбе с пандемией коронавируса.

Мы не должны забывать о риске потерять позиции, которые были достигнуты в борьбе за защиту всех людей во всех странах мира от болезней, которые предотвращаются с помощью вакцин,

– заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус.

If we face further disease outbreaks, these will also overwhelm health systems already battling the impacts of #COVID19.



https://t.co/5z5GWZdDue#VaccinesWork for all!pic.twitter.com/eOkctcVyiV — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 23, 2020

К сожалению, в 2019 году прекращение иммунизации в Демократической Республике Конго во время эпидемии Эбола привело к смерти 6 миллионов людей от кори.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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