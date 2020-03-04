В ВОЗ признали, что коронавирус опаснее, чем считалось ранее

Сезонный грипп убивает около одного процента заболевших, а уровень смертности от коронавируса составляет 3,4 процента. Ранее считалось, что количество летальных случаев около 2%.

Об этом на брифинге сказал Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

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По его словам, уровень смертности от инфекционного заболевания Covid-2019 в настоящее время составляет 3,4 %, что делает его более смертельным, чем сезонный грипп, который обычно убивает меньше одного процента им инфицированных.

Разница между гриппом и коронавирусом

Гебрейесус добавил, что коронавирус и грипп вызывают респираторные заболевания и распространяются одинаково, в то же время между ними есть некоторые важные различия.



Коронавирус опаснее гриппа / rbc.ru

Коронавирус является менее заразным – инфицированы гриппом, но еще не больные люди, являются основным способом передачи инфекции. А коронавирус, вероятно, не передается во время инкубационного периода.

Второе важное отличие в том, что коронавирус Covid-2019 вызывает более тяжелые заболевания, чем сезонный грипп.

Также коронавирус угрожает большему количеству людей, потому что это новый вирус и у людей к нему нет иммунитета, как к гриппу.

Что нужно знать о распространении коронавируса Covid-2019

В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболел мужчина, который путешествовал по Италии с семьей. Сейчас он в стабильном состоянии в инфекционной больнице Черновцов.

В целом, в мире коронавирус зафиксировали уже в 73 странах. Следовательно, количество больных составляет более 93 тысяч человек, умерли от пневмонии и осложнений, которые вызывает коронавирус Covid-2019 – более 3 тысяч человек.

Хорошая новость в том, что больные поддаются лечению и имеют шанс на выздоровление. Побороли коронавирус полсотни людей по всему миру.

После Китая и Южной Кореи больше всего случаев болезни подтвердили в Италии. В стране болезнь унесла жизни 79 человек, а количество случаев заражения приближается к 3 тысячам людей.

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