В ВОЗ призывают не ослаблять быстро карантинные ограничения

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что если страны слишком быстро будут отменять карантинные ограничения, существует риск возврата к ним снова.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус на брифинге, пишет Здоровье 24. По его словам, возвращение к жесткому карантину в связи с распространением COVID-19 реально.

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Гебреисус отметил, что необходимо с осторожностью подходить к ослаблению карантинных мероприятий, которое должно происходить в несколько этапов.

Риск возврата к полному закрытию остается очень реальным, если страны не будут контролировать переход очень осторожно,

– заявил глава ВОЗ.

Он добавил, что лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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