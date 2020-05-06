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В ВОЗ призывают не ослаблять быстро карантинные ограничения

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У ВООЗ закликають не послаблювати швидко карантинні обмеження
У ВООЗ закликають не послаблювати швидко карантинні обмеження / Getty Images

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что если страны слишком быстро будут отменять карантинные ограничения, существует риск возврата к ним снова.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус на брифинге, пишет Здоровье 24. По его словам, возвращение к жесткому карантину в связи с распространением COVID-19 реально.

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Гебреисус отметил, что необходимо с осторожностью подходить к ослаблению карантинных мероприятий, которое должно происходить в несколько этапов.

Риск возврата к полному закрытию остается очень реальным, если страны не будут контролировать переход очень осторожно,
 – заявил глава ВОЗ.

Он добавил, что лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения.


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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Лечение Здоровье
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