В ВОЗ призывают проводить самоизоляцию без курения и употребления алкоголя

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал людей вести здоровый образ жизни и воздержаться от вредных привычек в период пандемии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность. Желательно отказаться от курения и спиртного,

– сказал Клюге во время онлайн-брифинга.

Клюге отметил, что в наибольшей зоне риска из-за коронавируса старики и люди, которые имеют серьезные хронические заболевания.

Напомним, что курильщики также в повышенной зоне риска из-за COVID-19. Кроме того, от алкоголя действительно стоит воздержаться по крайней мере на время карантина, ведь он может спровоцировать агрессию. Это хорошо видно на примере Франции, где во время карантина значительно увеличилось количество случаев семейного насилия.



Самоизоляция или карантин: разница / Инфографика 24 канала

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