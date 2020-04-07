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В ВОЗ призывают запретить рынки диких животных для предотвращения будущих пандемий

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В ВОЗ призывают запретить рынки диких животных для предотвращения будущих пандемий / Фото из открытых источников

Более 200 благотворительных организаций обратились с призывом к ВОЗ, заявив, что запрет рынков диких животных прекратит будущие пандемии. С этим согласилась и глава Организации Объединенных Наций по вопросам биоразнообразия Элизабет Марума МРЭО.

Об этом пишет издание Daily Mail. Как ранее сообщали исследователи, коронавирус COVID-19 имеет животное происхождение, вероятнее всего – от летучих мышей и происходит с китайского рынка в Ухане, где продавали живых и мертвых животных для еды.

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Как раньше писали в издании, китайские рынки диких животных вопреки пандемии снова начали работать. Один из местных корреспондентов китайских СМИ сказал, что китайцы считают, будто вспышка закончилась и не о чем беспокоиться.

Напомним, что летучие мыши стали источником и двух предыдущих смертоносных коронавирусов – тяжелого острого респираторного синдрома SARS и ближневосточного респираторного синдрома MERS. Также пандемия Эболы была связана с вирусом, который распространился от животных к людям.

Поэтому в ВОЗ подняли тревогу относительно рисков, связанных со здоровьем человека, если торговля дикими животными не будет запрещена.

Глава ООН по биоразнообразию Марун Мрема считает, что лучше было бы запретить такие рынки, однако надо помнить о том, что существуют некоторые сообщества, выживание которых зависит от этих животных. Поэтому необходимо найти альтернативы для этих общин.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Китай Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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