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В ВОЗ сказали, когда ждать вакцину против коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения работает над созданием вакцины против коронавируса. Впрочем, ждать готовую вакцину раньше, чем через год – не следует.

Представительница ВОЗ в Российской Федерации – Мелита Вуйнович отметила, что работу над вакциной проводят сразу в нескольких лабораториях мира, пишет Интерфакс.

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Речь о производстве вакцины пока вообще не идет

 
Мелита Вуйнович
"Работу над вакциной против коронавируса проводят во многих странах, в том числе и в нескольких научных центрах в России. Этот процесс многостадийный и длительный, который включает не только синтез самого препарата, но и тщательные клинические испытания. Поэтому можно ждать готовую вакцину не раньше, чем через год".

"Таким образом, речь о производстве пока не идет", – подчеркнула представительца ВОЗ.

Важно! Пока не существует ни лекарств, ни вакцины против коронавируса. Если Вам их предлагают приобрести, это спекуляции и мошенничество.

Чтобы была вакцина, ее надо не просто разработать, а клинически исследовать и зарегистрировать. Вакцины от SARS-CoV-2 разрабатывают одновременно несколько научных групп, производителей в ряде стран. Есть больше десятка "вакцин-кандидатов".


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: ВОЗ Лекарства Медицина Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение
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