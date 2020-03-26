В ВОЗ сказали, когда ждать вакцину против коронавируса
Всемирная организация здравоохранения работает над созданием вакцины против коронавируса. Впрочем, ждать готовую вакцину раньше, чем через год – не следует.
Представительница ВОЗ в Российской Федерации – Мелита Вуйнович отметила, что работу над вакциной проводят сразу в нескольких лабораториях мира, пишет Интерфакс.
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Речь о производстве вакцины пока вообще не идет
"Таким образом, речь о производстве пока не идет", – подчеркнула представительца ВОЗ.
Важно! Пока не существует ни лекарств, ни вакцины против коронавируса. Если Вам их предлагают приобрести, это спекуляции и мошенничество.
Чтобы была вакцина, ее надо не просто разработать, а клинически исследовать и зарегистрировать. Вакцины от SARS-CoV-2 разрабатывают одновременно несколько научных групп, производителей в ряде стран. Есть больше десятка "вакцин-кандидатов".
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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