В ВОЗ заявили, что начали испытания вакцины против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса. Испытания начались через 60 дней после передачи генетической последовательности коронавируса.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес в Twitter.

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Гендиректор ВОЗ рассказал, что испытания вакцины началось через два месяца после передачи генетической последовательности коронавируса.

"Первое испытание вакцины началось, всего через 60 дней после того, как была передана генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение", – заявил глава ВОЗ.

Важно! Ученые всего мира теперь пытаются разработать вакцину против коронавируса. Ее нет на рынке, если есть предложения – это спекуляции. Процесс разработки вакцины довольно хлопотный и дорогой. Ранее специалисты заявляли, что им нужен как минимум год.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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