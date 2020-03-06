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В ВОЗ заявили, что "не стоит надеяться" на исчезновение коронавируса летом

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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус может сохранить способность распространяться летом.

Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан,

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По словам Майкла Райана, вирус может сохранить способность распространяться и ложная надежда – считать, что он исчезнет.

"Нам пока неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", – подчеркнул он.

Райан добавил, что нет никаких доказательств думать то, что коронавирус может быть сезонным заболеванием.

По состоянию на 6 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, в мире умерли 3 383 человека. Общее количество инфицированных – 98 387 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 55 тысяч человек.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь ВОЗ
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