В ВОЗ заявили, что "не стоит надеяться" на исчезновение коронавируса летом
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус может сохранить способность распространяться летом.
Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан,
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По словам Майкла Райана, вирус может сохранить способность распространяться и ложная надежда – считать, что он исчезнет.
"Нам пока неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", – подчеркнул он.
Райан добавил, что нет никаких доказательств думать то, что коронавирус может быть сезонным заболеванием.
По состоянию на 6 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, в мире умерли 3 383 человека. Общее количество инфицированных – 98 387 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 55 тысяч человек.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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