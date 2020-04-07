В ВОЗ заявили, что ослаблять карантин рано

Всемирная организация здравоохранения призвала страны, где приняты ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, а не ослаблять их преждевременно.

Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер во время брифинга в режиме онлайн, пишет Bussiness Recorder.

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Одно из важнейших условий – не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции. Это похоже на то, как быть больным, если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться назад с осложнениями,

– отметил Кристиан Линдмайер.

Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения не указала общих рекомендаций для стран и регионов по смягчению мер и замедлению распространения пандемии коронавируса.

По состоянию на 7 апреля COVID-19 обнаружили в 184 странах. Общее количество инфицированных – 1 миллион 360 тысяч человек. Умерли от осложнений вызванных коронавирусом более 75 тысяч больных по всему миру.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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