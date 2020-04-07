В ВОЗ заявили, что ослаблять карантин рано
Всемирная организация здравоохранения призвала страны, где приняты ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса, а не ослаблять их преждевременно.
Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер во время брифинга в режиме онлайн, пишет Bussiness Recorder.
Читайте также: Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Одно из важнейших условий – не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции. Это похоже на то, как быть больным, если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться назад с осложнениями,
– отметил Кристиан Линдмайер.
Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения не указала общих рекомендаций для стран и регионов по смягчению мер и замедлению распространения пандемии коронавируса.
По состоянию на 7 апреля COVID-19 обнаружили в 184 странах. Общее количество инфицированных – 1 миллион 360 тысяч человек. Умерли от осложнений вызванных коронавирусом более 75 тысяч больных по всему миру.
Течение коронавируса / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
В Украине тяжелое течение COVID-19 ожидается в 5% случаев, – врач-инфекционистсегодня , 06:35
-
Коронавирус во Франции: правоохранители составили 480 000 протоколов за нарушение карантинасегодня , 05:23
-
В Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть от коронавирусасегодня , 11:38
-
COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странамсегодня , 13:39
-
В Минздраве спрогнозировали, когда страна вернется к нормальной жизнисегодня , 11:57
-
В Украине 1462 человека заразились коронавирусомсегодня , 09:37