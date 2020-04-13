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В ВОЗ заявили, что самоизоляция может быть не эффективной в бедных странах

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самоізоляція може бути не ефективною у бідних країнах / m.seconomy.co.kr

Социальная изоляция, которую сейчас применяют для противодействия коронавирусу, может не иметь смысла в бедных странах. Ведь люди там живут в плохих условиях и не всегда имеют доступ к качественной медицинской помощи.

Кроме того, люди в бедных странах зависят от ежедневного труда, который их кормит. Поэтому в условиях изоляции много людей находятся в опасности остаться без еды. Об этом сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга.

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Он добавил, что в тот момент, когда ряд стран изучает возможность смягчения ограничений, другие страны наоборот рассматривают вариант с их введением. Говорится о странах со средним и низким уровнем доходов, например, Африку, Азию и Латинскую Америку.

В странах с большим бедным населением приказ "Оставайтесь дома" и другие ограничения, которые используются в странах с высоким уровнем доходов, могут быть непрактичны. Много бедняков, мигранты, беженцы и без того живут в скученных условиях, с малыми ресурсами, с малым доступом к услугам здравоохранения,
– пояснил Гебрейесус.

По его словам, 1,4 миллиарда детей не могут ходить в школы из-за их закрытия. Это лишило многих из них возможности питаться.

Коронавирус в мире: главное

  • По состоянию на 13 апреля в мире зарегистрировали 1 903 691 подтвержденный случай заражения, из них 118 376 – закончились смертью. Выздоровели уже 439 073 лица.
  • США находятся на первом месте по количеству больных COVID-19, за ними следуют Испания и Италия. Зато Китай, с которого началась пандемия коронавируса, занимает 7 место в антирейтинге.
  • Сейчас COVID-19 вышел далеко за пределы Китая, его фиксируют даже на маленьких островах.
  • Вакцины от болезни нет, но лучшие ученые всего мира работают над ее созданием. Между тем в большинстве стран действует жесткий карантин.

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Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Медицина Новости Здоровье беженцы ВОЗ Лечение
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