В ВОЗ заявили, что самоизоляция может быть не эффективной в бедных странах

Социальная изоляция, которую сейчас применяют для противодействия коронавирусу, может не иметь смысла в бедных странах. Ведь люди там живут в плохих условиях и не всегда имеют доступ к качественной медицинской помощи.

Кроме того, люди в бедных странах зависят от ежедневного труда, который их кормит. Поэтому в условиях изоляции много людей находятся в опасности остаться без еды. Об этом сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга.

Важно Почему пациенты, выздоровевшие, повторно заражаются коронавирусом: расследование ВОЗ

Он добавил, что в тот момент, когда ряд стран изучает возможность смягчения ограничений, другие страны наоборот рассматривают вариант с их введением. Говорится о странах со средним и низким уровнем доходов, например, Африку, Азию и Латинскую Америку.

В странах с большим бедным населением приказ "Оставайтесь дома" и другие ограничения, которые используются в странах с высоким уровнем доходов, могут быть непрактичны. Много бедняков, мигранты, беженцы и без того живут в скученных условиях, с малыми ресурсами, с малым доступом к услугам здравоохранения,

– пояснил Гебрейесус.

По его словам, 1,4 миллиарда детей не могут ходить в школы из-за их закрытия. Это лишило многих из них возможности питаться.

Коронавирус в мире: главное

По состоянию на 13 апреля в мире зарегистрировали 1 903 691 подтвержденный случай заражения, из них 118 376 – закончились смертью. Выздоровели уже 439 073 лица.

США находятся на первом месте по количеству больных COVID-19, за ними следуют Испания и Италия. Зато Китай, с которого началась пандемия коронавируса, занимает 7 место в антирейтинге.

Сейчас COVID-19 вышел далеко за пределы Китая, его фиксируют даже на маленьких островах.

Вакцины от болезни нет, но лучшие ученые всего мира работают над ее созданием. Между тем в большинстве стран действует жесткий карантин.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.