В выходные и праздники количество тестов на коронавирус должно быть таким же, как и в будни

Президент Владимир Зеленский накануне майских праздников призвал Министерство здравоохранения не уменьшать количество тестирований на коронавирус в выходные и праздничные дни. Заметим, что количество больных за сутки до сих пор превышает количество тех, кто выздоровел, поэтому продолжается рост количества больных COVID-19.

"В выходные и праздники количество тестов должно быть таким же, как и в будни, чтобы на следующий день после праздников мы не "теряли" новых больных, а после не получали вспышки. Своевременное выявление инфекции – это и помощь самому пациенту, и предотвращение распространения болезни", – сказал Зеленский, сообщили в Офисе Президента.

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Он отметил, что в этом году праздники действительно требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей. Но это делается только для того, чтобы мы все могли радоваться праздникам в последующие годы, добавил глава государства.

За сутки 28 апреля в Украине было зафиксировано 456 новых случаев коронавируса, 111 человек – выздоровели. Все 11 умерших за сутки имели серьезные сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими.

Среди лидеров по заболеваемости COVID-19 остаются Черновицкая, Тернопольская области и Киев.



Тесты на коронавирус и их цена в Украине / Инфографика 24 канала