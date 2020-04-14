В Запорожье от коронавируса умер владелец рынка, который не хотел его закрывать на карантин
В запорожской больнице скончался директор одного из местных рынков. Известно, что мужчина нарушил правила карантина и позволил выйти на рынок нескольким своим предпринимателям.
65-летний владелец одного из рынков умер от коронавируса в ночь на вторник, сообщает Укринформ со ссылкой на собственные источники.
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7 апреля о госпитализации директора рынка сообщил председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок. Тогда он отметил, что мужчина находится в областной инфекционной больнице и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Туринок добавил, что в области это единственный больной, который нуждается в подключении к аппарату ИВЛ.
Известно, что первые симптомы у мужчины появились еще 19 марта. В течение недели он лечился "самостоятельно" и лишь потом обратился за помощью в больницу. После этого мужчине сделали рентген и диагностировали пневмонию. Наличие коронавирусной инфекции у больного подтвердили аж 3 апреля.
Также известно, что директор рынка нарушил правила карантина, позволив некоторым работникам выйти на работу. Тогда правоохранители зафиксировали правонарушения и составили админпротокол.
После того, как у нарушителя обнаружили коронавирус, работников полиции тоже пришлось проверять на наличие инфекции.
По состоянию на 14 апреля, в Запорожской области выявили 89 больных коронавирусом, 11 из которых выздоровели.
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