В Запорожье сразу 4 человека заболели коронавирусом, в городе вводят чрезвычайную ситуацию

В Запорожье зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Тесты подтвердили болезнь у четырех украинцев.

Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Возраст больных – от 41 до 55 лет, сообщил мэр Запорожья Владислав Буряк в фейсбуке.

Важно Официально: в Украине 113 подтвержденных случаев коронавируса

Власти Запорожья приняли решение ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.

Сегодня (25 марта – 24 канал) с 14:00 мы вводим чрезвычайную ситуацию в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости,

– написал Буряк.

Он добавил, что больницы города готовы к борьбе с коронавирусом. И отметил, что на сессии власти выделят еще 100 миллионов гривен на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов.

По состоянию на 25 марта Минздрав официально подтвердил 113 случаев коронавируса в Украине, 4 человека погибли, один – выздоровел.

Добавим, что режим чрезвычайной ситуации уже действует в нескольких областях Украины.

Где ввели режим чрезвычайной ситуации:

Киевская область и Киев;

Житомирская область;

Черновицкая область;

Днепропетровская область;

Ивано-Франковская область;

Харьковская область;

Тернопольская область;

Черкасская область;

Донецкая область;

Львовская область.

Кабинет Министров Украины может ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны уже в среду, 25 марта.

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