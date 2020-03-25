В Запорожье сразу 4 человека заболели коронавирусом, в городе вводят чрезвычайную ситуацию
В Запорожье зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Тесты подтвердили болезнь у четырех украинцев.
Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Возраст больных – от 41 до 55 лет, сообщил мэр Запорожья Владислав Буряк в фейсбуке.
Важно Официально: в Украине 113 подтвержденных случаев коронавируса
Власти Запорожья приняли решение ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.
Сегодня (25 марта – 24 канал) с 14:00 мы вводим чрезвычайную ситуацию в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости,
– написал Буряк.
Он добавил, что больницы города готовы к борьбе с коронавирусом. И отметил, что на сессии власти выделят еще 100 миллионов гривен на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов.
По состоянию на 25 марта Минздрав официально подтвердил 113 случаев коронавируса в Украине, 4 человека погибли, один – выздоровел.
Добавим, что режим чрезвычайной ситуации уже действует в нескольких областях Украины.
Где ввели режим чрезвычайной ситуации:
- Киевская область и Киев;
- Житомирская область;
- Черновицкая область;
- Днепропетровская область;
- Ивано-Франковская область;
- Харьковская область;
- Тернопольская область;
- Черкасская область;
- Донецкая область;
- Львовская область.
Кабинет Министров Украины может ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны уже в среду, 25 марта.
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