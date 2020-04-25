В запорожском общежитии зафиксировали вспышку коронавируса: что известно
В одном из общежитий в Запорожье подтвердили 11 случаев заражения коронавирусом. Мэр города Владимир Буряк экстренно собирает городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
О вспышке COVID-19 в общежитии информирует пресс-служба Запорожского городского совета.
Обратите внимание Вспышка коронавируса в общежитии Вишневого: 78 больных, какая там ситуация сейчас
Сейчас известно, что в одном из общежитий в Александровском районе Запорожья зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом.
Само общежитие закрыли, там проведут санитарную обработку. Всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса.
Вместе с тем, городской голова Запорожья Владимир Буряк экстренно созывает городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В городском совете обещают впоследствии предоставить больше деталей о вспышке.
Важно! По состоянию на 25 апреля в области зафиксировали 171 случай COVID-19.
Течение заболевания COVID-19/ Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.