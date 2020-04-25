В запорожском общежитии зафиксировали вспышку коронавируса: что известно

В одном из общежитий в Запорожье подтвердили 11 случаев заражения коронавирусом. Мэр города Владимир Буряк экстренно собирает городскую комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

О вспышке COVID-19 в общежитии информирует пресс-служба Запорожского городского совета.

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Сейчас известно, что в одном из общежитий в Александровском районе Запорожья зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом.

Само общежитие закрыли, там проведут санитарную обработку. Всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса.

Вместе с тем, городской голова Запорожья Владимир Буряк экстренно созывает городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В городском совете обещают впоследствии предоставить больше деталей о вспышке.

Важно! По состоянию на 25 апреля в области зафиксировали 171 случай COVID-19.



Течение заболевания COVID-19/ Инфографика 24 канала

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